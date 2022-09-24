Елена Сорокина проинспектировала ход реконструкции в Торговом городке

Мэр Елена Сорокина 24 сентября посетила реконструируемый Торговый городок. Работы в рамках двухлетнего контракта ведутся поэтапно. Об этом сообщает Telegram канал Администрация города Рязани.
Первый этап — бетонное основание и 1600 квадратных метров тротуарной плитки — завершился 30 августа. На следующем этапе плитку будут укладывать на площади 1500 квадратных метров за павильонами на площади.
Для сохранения исторического вида объекта все пересечения дорожек выполнят в архитектурном бетоне. До 30 сентября выполнят 40% работ, а к 30 октября должна завершиться высадка зелёных насаждений.
Особое внимание озеленению поручил уделить губернатор Павел Малков. В настоящее время готовится грунт для высадки кизильника, гортензии, спиреи. Также здесь появятся черёмуха Маака, лилейник и хоста. За зелёными насаждениями обеспечат необходимый уход. В 2023 году подрядчик установит лавочки, урны, вазоны, сцену и фонтан.
Параллельно идёт реконструкция зданий Торгового городка. Чтобы не повредить уже готовое благоустройство, подрядчик подъезжает со стороны дороги, где ещё нет бетонного основания.
Рязанский мэр проехала на участок дороги от Московского шоссе до Центра единоборств к новым домам. На федеральные средства здесь строится 920 метров дороги. Сейчас выполнено около 80% работ — сделана насыпь, переустроена ливневая канализация.
От частного сектора сделали дренаж. Дорожное полотно и тротуар отсыпали, осталось уложить асфальт. Местами тротуар соединили с велодорожками, местами велодорожка идёт отдельно. На протяжении всего участка устанавливается современное освещение.
Елена Сорокина отметила, что сроки выполнения контракта остаются под контролем с учётом важности проекта.