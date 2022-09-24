Елена Сорокина проинспектировала ход реконструкции в Торговом городке

Мэр Елена Сорокина 24 сентября посетила реконструируемый Торговый городок. Работы в рамках двухлетнего контракта ведутся поэтапно. Об этом сообщает Telegram канал Администрация города Рязани.

Первый этап — бетонное основание и 1600 квадратных метров тротуарной плитки — завершился 30 августа. На следующем этапе плитку будут укладывать на площади 1500 квадратных метров за павильонами на площади.

Для сохранения исторического вида объекта все пересечения дорожек выполнят в архитектурном бетоне. До 30 сентября выполнят 40% работ, а к 30 октября должна завершиться высадка зелёных насаждений.

Особое внимание озеленению поручил уделить губернатор Павел Малков. В настоящее время готовится грунт для высадки кизильника, гортензии, спиреи. Также здесь появятся черёмуха Маака, лилейник и хоста. За зелёными насаждениями обеспечат необходимый уход. В 2023 году подрядчик установит лавочки, урны, вазоны, сцену и фонтан.

Параллельно идёт реконструкция зданий Торгового городка. Чтобы не повредить уже готовое благоустройство, подрядчик подъезжает со стороны дороги, где ещё нет бетонного основания.

Елена Сорокина: «Объём работ у нашего подрядчика большой, нужно успеть до наступления минусовых температур. Мощение тротуаров планируется завершить до 15 ноября»

Рязанский мэр проехала на участок дороги от Московского шоссе до Центра единоборств к новым домам. На федеральные средства здесь строится 920 метров дороги. Сейчас выполнено около 80% работ — сделана насыпь, переустроена ливневая канализация.

От частного сектора сделали дренаж. Дорожное полотно и тротуар отсыпали, осталось уложить асфальт. Местами тротуар соединили с велодорожками, местами велодорожка идёт отдельно. На протяжении всего участка устанавливается современное освещение.

Елена Сорокина отметила, что сроки выполнения контракта остаются под контролем с учётом важности проекта.