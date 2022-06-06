Елена Сорокина поздравила со 100-летним юбилеем рязанку Антонину Скворцову. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Антонина Алексеевна 6 июня отпраздновала свой вековой юбилей. С Днём рождения её поздравила мэр Елена Сорокина. Она пожелала имениннице крепкого здоровья и бодрости духа, а также вручила ей письмо от президента РФ, подарок и букет цветов.

За плечами у Антонины Алексеевны – большой и нелёгкий жизненный путь. Она родилась в Старожиловском районе, училась в Москве, но с началом войны вернулась на рязанскую землю. С самого начала войны работала в Рязани на заводе «Сельмаш» и, оставшись на нём после Победы, посвятила этому предприятию почти всю свою трудовую жизнь. Сегодня активная жизненная позиция и стойкость духа помогают труженику тыла, ветерану труда сохранять бодрость сил.

Антонина Скворцова счастлива в кругу семьи, окружена заботой и вниманием близких. У неё прекрасная семья, сын, внук и внучка.