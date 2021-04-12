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Понедельник, 12 апреля, 2021
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Елена Сорокина поздравила рязанцев с Днём космонавтики

7info7
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Мэр Рязани Елена Сорокина опубликовала в своих социальных сетях поздравление с Днём космонавтики.

Этот праздник напоминает нам о великом наследии космических первооткрывателей. Они служат для нас примером подлинного патриотизма и преданности своему делу, — написала она.

Глава администрации пожелала рязанцам свершений, мира и добра.

Никогда не переставайте мечтать, ставьте перед собой большие цели и достигайте их. С праздником, — говорится в сообщении.

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