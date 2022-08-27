Суббота, 27 августа, 2022
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Елена Сорокина посетила посёлок Никуличи

В субботу, 27 августа, Елена Сорокина посетила посёлок Никуличи, в котором проживает свыше 800 рязанцев. Об этом глава администрации Рязани сообщила на странице ВКонтакте.

Мэр отметила, что в последнее время Никуличи активно развиваются. В прошлом году по нацпроекту отремонтировали центральную улицу посёлка — Рязанскую. Благоустроены дороги по 3-му Нефтезаводскому проезду, улице Нефтезаводской.

Жители продолжают работать над благоустройством — уже в 2022 году в рамках областной программы местных инициатив сделают два проезда с Рязанской на улицу Хлебную. Дорогу сделают ровной, положат новый асфальт.

— Жители в Никуличах очень активные и неравнодушные, радеют за свой поселок, не боятся больших задач и смелых планов, — отметила Сорокина, пообещав поддерживать инициативу рязанцев.

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