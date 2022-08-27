В субботу, 27 августа, Елена Сорокина посетила посёлок Никуличи, в котором проживает свыше 800 рязанцев. Об этом глава администрации Рязани сообщила на странице ВКонтакте.

Мэр отметила, что в последнее время Никуличи активно развиваются. В прошлом году по нацпроекту отремонтировали центральную улицу посёлка — Рязанскую. Благоустроены дороги по 3-му Нефтезаводскому проезду, улице Нефтезаводской.

Жители продолжают работать над благоустройством — уже в 2022 году в рамках областной программы местных инициатив сделают два проезда с Рязанской на улицу Хлебную. Дорогу сделают ровной, положат новый асфальт.