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Елена Сорокина поручила усилить работы по окосу травы в Рязани

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Елена Сорокина поручила усилить работы по окосу травы в Рязани
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9 августа в администрации Рязани прошло еженедельное рабочее совещание, его провела Елена Сорокина. На повестке дня были вопросы благоустройства города, ремонта дорог, соцсферы и другие.

Сорокина поблагодарила коллег за организацию и проведение Дня города. Однако в адрес мэрии поступили жалобы от рязанцев на отсутствие в праздничные дни освещения в сквере на улице Соборной. Сейчас оно восстановлено, авария устранена.

От жителей продолжают поступать жалобы на неокошенную траву. В ситуации поручено разобраться, а также убрать город от мусора, который остался после проведения городских мероприятий.

Продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. На улице Новослободской и Северном переулке завершили капремонт теплосетей. Работы продолжаются на улицах Братиславской, Полетаева, Новой, Татарской, а также на Ряжском и Куйбышевском шоссе.

Мэр напомнила о том, что в Рязани продолжается прививочная кампания. Сорокина отметила, что единственной возможностью защитить себя от коронавируса является вакцинация, которая поможет сформировать коллективный иммунитет и остановить рост заболеваемости.

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