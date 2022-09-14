Елена Сорокина подписала распоряжение о начале отопительного сезона в Рязани

В среду, 14 сентября, глава администрации Рязани Елена Сорокина подписала распоряжение о начале отопительного сезона. Об этом она написала ВКонтакте.

По словам Сорокиной, с начала недели от жителей города поступали жалобы на холод в помещениях объектов социальной сферы.

— Сигналы рязанцев слышим! С руководителями профильных подразделений приняли решение о начале отопительного сезона в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, физкультуры и спорта с 16 сентября, — написала мэр города.

Глава администрации отметила, что синоптики обещают на ближайшие дни тёплую погоду, поэтому в жилые дома отопление начнёт поступать с 19 сентября.

РИА «7 новостей» опубликовало большую статью, в которой подробно рассказало, при каких условиях начинается отопительный сезон.

С начала века на территории Рязани дата пуска тепла обычно колеблется между последними числами сентября и 15 октября.

Не менее важным фактором для старта процесса считается среднесуточная температура воздуха, которая должна составлять менее +8 градусов в течение пяти дней подряд.