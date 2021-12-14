Елена Сорокина будет регулярно проверять работу коммунальщиков по уборке снега

В понедельник, 14 декабря, мэр Рязани Елена Сорокина провела совещание с подчинёнными по вопросам благоустройства города, ремонта дорог и контроля за соблюдением коронавирусных ограничений. Одной из основных тем обсуждения стала уборка Рязани в зимний период.

Накануне совещания глава администрации побывала в Железнодорожном районе. По её словам, городские службы там не справились с последствиями снегопада. На многих участках вовремя не убрали снежную «кашу», которая потом превратилась в наледь.

— Некоторые управляющие компании не смогли оперативно привести территории в порядок, — заявила Сорокина. – Также наша проблема – очистка тротуаров. Жители не должны скользить и падать в своих дворах, по пути к остановкам общественного транспорта, магазинам, социально важным объектам, – подчеркнула она.

Мэр заявила, что регулярно будет проводить объезды по городу, проверять работу коммунальщиков и реагировать на сообщения граждан. Следующий выезда запланирован в Октябрьский район.

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Кроме того, в Рязани продолжается контроль за соблюдением правил благоустройства. На прошлой неделе специалисты администрации обследовали 88 адресов, составили 9 протоколов и выдали 29 уведомлений. За несанкционированную торговлю в отношении нарушителей составлено 26 протоколов.

В городе также продолжают ремонтировать дороги. На прошлой неделе удалось заделать аварийные выбоины на 13 участках. Площадь ремонта составила 300 кв.м.

С рязанцами проводят информационно-разъяснительную работу о необходимости соблюдать масочный режим в транспорте и общественных местах.