Елена Митина встретилась с педагогами Михайловского района

Во вторник, 30 марта, в рамках региональной недели депутат Госдумы от Рязанской области, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина посетила Михайловский район и встретилась с руководителями и председателями первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений.
Елена Митина рассказала собравшимся об изменениях в трудовом законодательстве и в законодательстве в сфере образования.
В частности – о внесении изменений в статьи 391 и 392 Трудового кодекса РФ, устанавливающие сроки обращения работника в суд с требованием о компенсации морального вреда в случаях признания судом нарушения его трудовых прав.
Также парламентарий проинформировала присутствующих о Постановление Правительства РФ «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан».
Для получения субсидии работодателю необходимо направить заявление через личный кабинет портала «Работа в России» и указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей. Центр занятости подберёт подходящих кандидатов. Через месяц после их трудоустройства работодателю необходимо направить заявление в ФСС РФ с указанием данных трудоустроенных безработных граждан.
Принятые на работу безработные граждане должны быть трудоустроены на условиях полного рабочего дня с учетом установленного правилами внутреннего трудового распорядка режима рабочего времени. При этом сотрудники не должны быть зарегистрированы в качестве ИП, главы крестьянского (фермерского хозяйства), к нему также не должны применять режим «Налог на профессиональный доход».
Кроме этого, Елена Митина рассказала о том, что 30 декабря 2020 года был принят Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации».
В завершении встречи депутат ответила на вопросы педагогов.