Елена Митина встретилась с педагогами Михайловского района

Во вторник, 30 марта, в рамках региональной недели депутат Госдумы от Рязанской области, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина посетила Михайловский район и встретилась с руководителями и председателями первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений.

Елена Митина рассказала собравшимся об изменениях в трудовом законодательстве и в законодательстве в сфере образования.

В частности – о внесении изменений в статьи 391 и 392 Трудового кодекса РФ, устанавливающие сроки обращения работника в суд с требованием о компенсации морального вреда в случаях признания судом нарушения его трудовых прав.

– Закон предусматривает, что при наличии спора о компенсации морального вреда, причинённого работнику вследствие нарушения его трудовых прав, требования такой компенсации может быть заявлено в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав, либо в течение трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично, – отметила депутат.

Также парламентарий проинформировала присутствующих о Постановление Правительства РФ «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан».

– Получить субсидию сможет любой работодатель, если он примет в штат неработающего гражданина, зарегистрированного в центре занятости по состоянию на 1 января 2021 года, – отметила парламентарий. – Выплата осуществляется в три этапа: первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца, вторую через три месяца и третью еще через три.

Для получения субсидии работодателю необходимо направить заявление через личный кабинет портала «Работа в России» и указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей. Центр занятости подберёт подходящих кандидатов. Через месяц после их трудоустройства работодателю необходимо направить заявление в ФСС РФ с указанием данных трудоустроенных безработных граждан.

Принятые на работу безработные граждане должны быть трудоустроены на условиях полного рабочего дня с учетом установленного правилами внутреннего трудового распорядка режима рабочего времени. При этом сотрудники не должны быть зарегистрированы в качестве ИП, главы крестьянского (фермерского хозяйства), к нему также не должны применять режим «Налог на профессиональный доход».

Кроме этого, Елена Митина рассказала о том, что 30 декабря 2020 года был принят Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации».

– Закон определяет цели, принципы, основные направления и формы реализации молодежной политики. Вводятся понятия «молодежь», «молодые граждане», «молодая семья», «молодежное общественное объединение», «молодежная политика», «специалист по работе с молодёжью», «молодой специалист», «субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодёжной политики», «инфраструктура молодежной политики», «самореализация молодёжи», – отметила парламентарий. – Сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории молодежь – это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно. При этом, в отдельных случаях, например, в целях применения мер господдержки, возрастная планка может быть поднята. Прописаны полномочия органов власти в сфере молодежной политики.

В завершении встречи депутат ответила на вопросы педагогов.