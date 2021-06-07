Елена Митина поздравила победителей конкурсов Международной премии «Золотой шар»

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В Москве в Галерее искусств Зураба Церетели прошел благотворительный гала-концерт «Хорошо быть вместе!». Уже давно ставший традиционным и ежегодным, гала-концерт проводится для поддержки и развития творческого потенциала, демонстрации талантов детей из регионов нашей многонациональной страны.

В мероприятии приняли участие активные талантливые ребята, многодетные семьи, творческие коллективы из Москвы, Южно-Сахалинска, Калужской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Московской, Челябинской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Новосибирской областей, а также из Дагестана, Татарстана, Белоруссии, Афганистана, Сирии.

В рамках гала-концерта состоялось торжественное награждение победителей конкурсных программ Международной премии «Золотой шар» Фонда «Возрождение и Надежда». Стоит отметить, что в конкурсных программах принимали участие дети из 43 регионов нашей страны, государств Белоруссия, Сирия, Африка, Афганистан.

С приветственным словом к собравшимся обратилась депутат Госдумы от Рязанской области, председатель Организационного комитета Елена Митина.

– Мы очень рады, что наше мероприятие проходит в очном формате, потому что передать ту энергетику, то настроение, которые есть в этом замечательном зале через монитор, конечно, невозможно. Сегодня наше государство, реализуя нацпроекты «Образование» и «Демография», осуществляет поддержку семей с детьми, способствует творческому развитию талантливых детей. И наш Фонд «Возрождение и Надежда», проводя различные мероприятия не только в Москве, но и в разных регионах нашей страны, активно помогает многодетным, неполным и попавшим в трудную жизненную ситуацию семьям. Фонд создает все необходимые условия для того, чтобы выявить, поддержать и развить те способности, которые есть у детей, – отметила парламентарий. – Сегодня я хочу поблагодарить всех организаторов, партнеров, благотворителей и членов жюри нашего конкурса, и, конечно, участников, благодаря которым этот конкурс состоялся. Уверена, что благодаря такой сплоченной команде , востребованности и активной поддержке участников, мы с вами вновь встретимся в следующем году. Всех с праздником!

В гала-концерте приняли участие известные артисты и деятели культуры – Александр Цилинко, Мария Смирнова, Дмитрий Дунаев, Олеся Орешенкова, Братья Бондаренко. Они не только выступили на сцене, но и провели мастер-классы и творческие встречи с подшефными Фонда детьми и взрослыми. Открыл Благотворительный концерт талантов Даниил Плужников.

Кроме этого, на мероприятии была приставлена выставка лучших детских работ, интерактивная программа, мастер-классы, экскурсия для участников из регионов по городу Москве с посещением Мюзикла.