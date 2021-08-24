Экстрасенс Кусто покончил с собой в хостеле на востоке Москвы

В хостеле на востоке Москвы покончил жизнь самоубийством экстрасенс Дардо Кусто. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Труп 44-летнего мужчины обнаружили вечером 23 августа. Работница хостела рассказала журналистам, что постоялец заселился в тот же день, ничего примечательного в его поведении не было.
По информации РЕН, мужчина собирался праздновать день рождения с родственником, но затем передумал. Оставшись в номере один, он много выпил. На стене комнаты было написано кровью: «Буду жить все равно».
Правоохранители проводят проверку.