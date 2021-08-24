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Вторник, 24 августа, 2021
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Экстрасенс Кусто покончил с собой в хостеле на востоке Москвы

7info
Экстрасенс Кусто покончил с собой в хостеле на востоке Москвы

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В хостеле на востоке Москвы покончил жизнь самоубийством экстрасенс Дардо Кусто. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Труп 44-летнего мужчины обнаружили вечером 23 августа. Работница хостела рассказала журналистам, что постоялец заселился в тот же день, ничего примечательного в его поведении не было.

— Заехал вчера в 9 вечера. Услышала грохот. Сказала, что вызову полицию. Прихожу, дверь открыла., а он мертвый лежит, — рассказала девушка.

По информации РЕН, мужчина собирался праздновать день рождения с родственником, но затем передумал. Оставшись в номере один, он много выпил. На стене комнаты было написано кровью: «Буду жить все равно».

Правоохранители проводят проверку.

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