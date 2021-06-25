Эксперты: в Рязани вырос спрос на стройматериалы

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В сезон ремонта россияне продолжают приводить в порядок дачные участки и модернизировать квартиры, где проводят значительную часть времени на удаленке. Эксперты Авито выяснили, что спрос на стройматериалы и товары для ремонта и строительства среди россиян вырос на 32% по сравнению с прошлым годом. В Рязани товары для ремонта привлекли на 29% больше внимания горожан.

В Рязани продавать товары для ремонта стали на 39% чаще, а интересоваться ими стали на 29% больше пользователей.

Самые востребованные товары

Самый большой рост спроса по стране (в 2,8 раза) отмечен на листовые материалы, строительные смеси стали популярнее почти вдвое (+89%). Листовые материалы в Рязани заинтересовали на 38% больше пользователей Авито в городе, а строительные смеси — на 14% больше. На 3 и 4 месте по росту спроса в России оказались пиломатериалы и изоляция (+64% и +52% соответственно). В Рязани спрос на пиломатериалы и изоляцию вырос на 64% и 72% соответственно. Пятёрку самых востребованных в стране замкнули товары для отделки — интересоваться ими стали на 43% активнее, чем в прошлом году. Рязанцы заинтересовались отделкой на 62% активнее, чем в прошлом году.

Окна и материалы для балконов в этом году искали на Авито на 33% чаще, дверьми заинтересовались на 25% больше пользователей сайта. Кровля и водостоки стали востребованнее на 16% по сравнению с прошлым годом, товары для ремонта и замены сантехники в доме — на 14%, а электрику искали на сайте на 8% больше пользователей. При этом спрос на инструменты для ремонта вырос на 6%.

На Авито в Рязани окна стали популярнее на 40%, двери горожане искали на сайте на 16% чаще. Спрос на кровлю и водостоки вырос на 45% по сравнению с прошлым годом. Сантехнические товары стали востребованнее на 21%, а электрика — на 4%, а инструменты для ремонта привлекли на 7% внимания горожан.