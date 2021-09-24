«Эко-Пронск» сообщил о попытке ввезти опасные отходы на свалку в Рязани

Региональный мусорный оператор «Эко-Пронск» сообщил о попытке ввезти опасные отходы на городскую свалку Рязани. Если бы не бдительность охраны, на полигоне ТБО мог начаться пожар.

В сообщении отмечается, что за день на свалку проезжает множество машин. Определить нарушителя охране помогло профессиональное чутьё.

На пункт весового контроля заехал грузовик с 20-кубовым бункером, заполненным деревянными поддонами. Дежурный решил проверить груз и не ошибся — внизу находились бочки с горючим веществом.

— Это опасная химия, она относится совсем к другому классу отходов. Таким бочкам не место на полигоне ТКО, — говорится в сообщении. — Они могут вспыхнуть и стать детонатором пожара.

Представители мусорного оператора считают, что попытка ввезти бочки могла произойти из-за халатности. Либо кто-то решил сэкономить.