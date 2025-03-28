Екатеринбуржец, изнасиловавший секс-работницу, перед этим избил свою жену

Житель Екатеринбурга перед тем, как изнасиловать 41-летнюю секс-работницу, избил свою жену, пишет E 1.RU со ссылкой на сестру пострадавшей.

По ее словам, 30-летний Сергей применил силу после того, как женщина проверила его телефон и нашла свидетельства измены.

«Он сильно ее избил. По лицу, голове. Потом к ней пришла полиция, и она узнала, в чем его обвиняют. Ревет не первый день. Измена — это тяжело», — отметила сестра пострадавшей.

Пара познакомилась, когда Сергей первый раз вышел на свободу. Собеседница издания уточнила, что он становился агрессивным и поднимал руку на возлюбленную, когда выпивал.

«Она ведь ждала его, когда он второй раз сидел за то, что машину по пьяной лавочке угнал. Передачки ему носила, на свидания ходила», — добавила она. Реклама

В конце прошлого года Сергей вновь вышел из колонии. После случившегося жена написала заявление в полицию, сняла побои и намерена подать на развод.

По факту изнасилования секс-работницы возбуждено дело. Женщина пожаловалась, что злоумышленник овладел ей против ее воли и не заплатил.