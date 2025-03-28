Екатеринбуржец, изнасиловавший секс-работницу, перед этим избил свою жену

Житель Екатеринбурга перед тем, как изнасиловать 41-летнюю секс-работницу, избил свою жену, пишет E1.RU со ссылкой на сестру пострадавшей.
По ее словам, 30-летний Сергей применил силу после того, как женщина проверила его телефон и нашла свидетельства измены.
Пара познакомилась, когда Сергей первый раз вышел на свободу. Собеседница издания уточнила, что он становился агрессивным и поднимал руку на возлюбленную, когда выпивал.
В конце прошлого года Сергей вновь вышел из колонии. После случившегося жена написала заявление в полицию, сняла побои и намерена подать на развод.
По факту изнасилования секс-работницы возбуждено дело. Женщина пожаловалась, что злоумышленник овладел ей против ее воли и не заплатил.