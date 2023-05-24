Жительница Екатеринбурга разрисовала гражданскому мужу машину оскорбительными надписями, пишет E1.RU.

На транспортном средстве появились такие надписи, как: «Засунь в ж*** свои бабки», «Бью женщин», «Обокрал» и другие.

Сама женщина пояснила, что у пары есть общий ребенок, которому нет и года. Она работает с первого дня, как выписали из роддома, поскольку ее возлюбленный «строил бизнес». Пара ссорилась из-за денег. Девушка просила отдать ей средства за один из проданных авто.

«Меня послали на три буквы. Затем — избили перед двумя детьми и матерью и убежали. Расстались смешно — он просто сбежал. Я пожаловалась друзьям и подругам. Не в курсе, кто ему машину размалевал», — заявила девушка.

Мужчина написал на нее заявление в полицию. По его версии, девушка обиделась из-за того, что они расстались.