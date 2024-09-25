ЕГЭ по иностранному языку отменят для экономистов и менеджеров

Министерство образования и науки России намерено отменить обязательное сдачу ЕГЭ по иностранным языкам для абитуриентов, которые выбирают такие направления обучения в вузах, как экономика, менеджмент и управление персоналом. Об этом сообщает РИА Новости.

Для поступления на указанные программы будут необходимы экзамены по математике и русскому языку (обязательные), а также один из предметов: информатика, история, обществознание или география, в зависимости от выбора учебного заведения.

В министерстве подчеркнули, что выпускникам необходимо определиться с предметами для сдачи ЕГЭ до 1 февраля 2025 года.

Высшие учебные заведения обязаны определить и опубликовать список вступительных экзаменов не позднее 20 января 2025 года. Эти изменения направлены на создание более тесной связи между знанием, полученным в школе, и требованиями программ высшего образования