Среда, 25 сентября, 2024

ЕГЭ по иностранному языку отменят для экономистов и менеджеров

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от Freepik

Министерство образования и науки России намерено отменить обязательное сдачу ЕГЭ по иностранным языкам для абитуриентов, которые выбирают такие направления обучения в вузах, как экономика, менеджмент и управление персоналом. Об этом сообщает РИА Новости.

Для поступления на указанные программы будут необходимы экзамены по математике и русскому языку (обязательные), а также один из предметов: информатика, история, обществознание или география, в зависимости от выбора учебного заведения.

В министерстве подчеркнули, что выпускникам необходимо определиться с предметами для сдачи ЕГЭ до 1 февраля 2025 года.

Высшие учебные заведения обязаны определить и опубликовать список вступительных экзаменов не позднее 20 января 2025 года. Эти изменения направлены на создание более тесной связи между знанием, полученным в школе, и требованиями программ высшего образования

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