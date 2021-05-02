Ефремов поделился впечатлениям от жизни в колонии

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Михаил Ефремов, которого осудили на семь с половиной лет колонии общего режима за смертельную аварию, рассказал о жизни в местах лишения свободы, пишет «СтарХит».

По словам актера, ему пришлось несколько месяцев привыкать к распорядку дня. При этом как отметил Ефремов, колония — это не страшно, хотя там «жесткий режим».

Артист находится в хорошем психологическом состоянии, однако он пожаловался на старые проблемы со здоровьем. Актер признался, что получает удовольствие от некоторых видов досуга в месте заключения.

«Всевозможные мероприятия в колонии, на которых я могу присутствовать в качестве зрителя или болельщика — мне это доставляет удовольствие», — рассказал Ефремов.

В качестве примера он привел футбольные матчи и настольный теннис. Также артист отметил, что ждет смягчения приговора при кассации.