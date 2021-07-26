«Единая Россия» предложила новые меры поддержки людей при социальной газификации

На встрече 26 июля первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и зампред Правительства Александр Новак обсудили программу социальной газификации регионов. Андрей Турчак поблагодарил коллег в кабмине за поддержку инициативы партии компенсировать затраты людей на подключение к газу, которое было проведено до старта программы.
Кабмин готов компенсировать затраты людей на прокладку газового оборудования.
Важно, чтобы при подключении к газу стоимость минимального необходимого набора оборудования была одинаковой во всех субъектах РФ, подчеркнул Андрей Турчак.
По его словам, в 32 субъектах РФ депутатский корпус «Единой России» на последних сессиях законодательных собраний подобные меры поддержки уже принял.
Правительство поставит такую задачу регионам, сообщил Александр Новак.
Для реализации программы фракция «Единой России» в Госдуме максимально оперативно с Правительством подготовила все необходимые поправки в федеральное законодательство, напомнил Андрей Турчак.
Секретарь Генсовета партии также отметил, что в России есть населенные пункты, в которых на одной улице часть домов газифицирована, а часть нет.
Напомним, 11 июня Президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в Послании. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ.
Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит «Газпром», в 12 регионах – крупная региональная компания.
Газоснабжение Рязанской области осуществляется от 56 газораспределительных станций по 5 магистральным газопроводам протяженностью более 600 километров. На территории региона работают АО «Газпром газораспределение Рязанская область» и АО «Рязаньгоргаз». В регионе действует программа развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы.
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