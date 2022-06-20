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Понедельник, 20 июня, 2022

«Единая Россия» выдвинет на выборы губернатора Рязанской области Павла Малкова

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«Единая Россия» выдвинет на выборы губернатора Рязанской области Павла Малкова

В понедельник, 20 июня, состоялась конференция Рязанского регионального отделения «Единой России». Основной вопрос — выдвижение кандидата на выборах губернатора Рязанской области.

По данным ТКР, для тайного голосования участникам конференции предложили трёх кандидатов — врио губернатора Павла Малкова, председателя Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инну Калашникову, доцента кафедры хирургии, акушерства и гинекологии Рязанского медуниверситета Александра Копейкина.

Большинство голосов — 144 из 159 — получил Павел Малков.

Выборы губернатора Рязанской области пройдут 9–11 сентября.

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