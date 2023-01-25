«Единая цифровая карта жителя Рязанской области» заработает к лету

«Единая цифровая карта жителя Рязанской области» должна начать работу к лету 2023 года, сообщает сайт регионального правительства.

О внедрении карты рассказал зампред правительства Артём Никитин. По его словам, ЕЦК должна стать для рязанцев цифровым ключом к новым возможностям уже летом этого года.

Карта создаётся по поручению губернатор Рязанской области Павла Малкова. Соглашение с платежной системой «Мир» о внедрении подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Артём Никитин отметил, что строится цифровая эко-система. С помощью карты рязанцы смогут получать в электронном виде услуги здравоохранения, меры соцподдержки, транспорта, туристической, досуговой сферы, различные льготы. Также будут работать программы лояльности от бизнес-партнёров.

На данный момент уже готовы документы, устанавливающие правовой статус проекта, сейчас определяется пулл банков-партнёров, которые начнут выпуск ЕЦК.

Также планируется внедрить нефинансовые сервисы. Например, использование карты для входа в учебные заведения, для получения скидок в магазинах и по программе поддержки льготников «Забота».