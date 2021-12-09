EdCrunch 2021: цифровизация школы не заменит живого общения учителя с учениками

Мифы вокруг цифровизации школы, а также уроки пандемии, которые важно учитывать для дальнейшего совершенствования системы образования затронул в своем выступлении директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов 8 декабря на Международной конференции EdCrunch 2021.

Сергей Шатунов опроверг ставшие популярными в последнее время слухи о том, что современные технологии вводят для замены учителя. По его словам, диджитал никогда не заменит живого общения педагога с учениками, но может во время традиционных уроков облегчить труд преподавателя, сделать обучение школьников более эффективным и адаптированным к современным требованиям рынка труда. То есть информационная система и новые технологии будут лишь дополнять классическое обучение.

«Повестка цифровой школы обсуждалась задолго до пандемии, но события 2020 года вынудили всех действовать очень быстро. Российская система образования смогла оперативно выполнить главную задачу – сохранить жизнь и здоровье учеников и учителей, не останавливая обучение», – сказал Сергей Шатунов, добавив при этом, что в процессе резкого вынужденного перехода на дистант стали очевидны проблемы, требующие повышенного внимания. Среди них и качество интернета в отдаленных регионах, и материально-техническая обеспеченность школ, и современный обучающий контент, а также умение учителей пользоваться новыми технологиями. Однако, как заметил спикер, сотрудники системы образования – от учителя до руководящих работников – сделали все возможное, чтобы обеспечить непрерывность образования. Например, были организованы видеоуроки на телевидении, которые ежедневно смотрели более 1 млн зрителей. Это особенно актуально для тех ребят, у которых были проблемы с интернетом. В результате Всероссийской акции «Помоги учиться дома» с партнерами Минпросвещения России, региональными властями в безвозмездное пользование учителям и ученикам было передано около 500 тыс. единиц компьютерной техники и гаджетов.

Реклама

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» помогает решить все выявленные проблемы, а созданная в его рамках отечественная цифровая платформа «Сферум» создает условия, при которых традиционное очное обучение проходит увлекательно и эффективно. Об этом рассказал модератор сессии Сергей Марданов, директор по связям с университетами VK, Mail.ru Group.