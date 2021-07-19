Джанабаева и Меладзе снимают короткие скетчи о своей жизни

- Advertisement -

В семье звёзд шоу бизнеса Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой случилось пополнение. Они стали родителями в третий раз. На свет появилась долгожданная дочка. Девочка стала четвертой дочерью Валерия и первой Альбины. Пара также воспитывает двух сыновей.

С появлением малышки у семьи появилось новое увлечение. Родители снимают небольшие скетчи о своей жизни и размещают в инстаграм аккаунте Альбины.

Юмористические сюжеты публикуются под хештегом #заметкиродаков

Новое видео посвящено счастливому утру пары. Супруги купаются в пруду под дождём и счастливы возможности побыть вдвоём.