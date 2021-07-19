30.9 C
Рязань
Понедельник, 19 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Джанабаева и Меладзе снимают короткие скетчи о своей жизни

7info7
Джанабаева и Меладзе снимают короткие скетчи о своей жизни
- Advertisement -

В семье звёзд шоу бизнеса Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой случилось пополнение. Они стали родителями в третий раз. На свет появилась долгожданная дочка. Девочка стала четвертой дочерью Валерия и первой Альбины.  Пара также воспитывает двух сыновей.

С появлением малышки у семьи появилось новое увлечение. Родители снимают небольшие скетчи о своей жизни и размещают в инстаграм аккаунте Альбины.

Юмористические сюжеты публикуются под хештегом #заметкиродаков

Новое видео посвящено счастливому утру пары. Супруги купаются в пруду под дождём и счастливы возможности побыть вдвоём.

 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,526ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]