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Дворник, автослесарь и повар оказались самыми дефицитными профессиями в 2024 году в Рязанской области

Алексей Самохин

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий (в целом по РФ), размещенных в течение 2024 года, и выяснили, каких специалистов не хватало на местном рынке труда особенно сильно. За основу взят hh.индекс, показывающий соотношение активных резюме на одну открытую вакансию, его значение ниже 4 означает дефицит, ниже 3 – острый дефицит.

В Рязанской области сразу 49 профессий из 164, классифицируемых платформой hh.ru, по итогам 2024 года относятся к остродефицитным, которые на рынке труда представлены в намного меньшем количестве, чем есть актуальный спрос на них. Преимущественно к числу самых дефицитных относятся профессии, не требующие высокой квалификации (дворники, уборщики), позиции массового спроса (продавцы, операторы колл-центров, повара), так и профессии, имеющие высокую общественную значимость (врачи, фармацевты). Тенденция 2024 года – усугубление дефицита строительных профессий – маляров и монтажников.

Топ-20 самых дефицитных профессий* на рынке труда Рязанской области в 2024 году (по значению hh.индекса)

Место в 2024 и разница с 2023Профессия20242023Дин., г/г
1 (0)Дворник0,30,4-0,1
2 (+6)Автослесарь, автомеханик0,71,1-0,4
3 (+3)Повар, пекарь, кондитер0,80,9-0,1
4 (-2)Токарь, фрезеровщик, шлифовщик0,80,60,2
5 (+12)Мерчандайзер0,91,3-0,4
6 (+1)Продавец-консультант, продавец-кассир0,91-0,1
7 (+30)Главный врач, заведующий отделением12,3-1,3
8 (-4)Слесарь, сантехник10,80,2
9 (0)Администратор магазина, администратор торгового зала1,11,10
10 (0)Маляр, штукатур1,21,10,1
11 (-8)Швея, портной, закройщик1,20,70,5
12 (+23)Монтажник1,32,1-0,8
13 (-1)Сварщик1,31,20,1
14 (+7)Агент по недвижимости1,41,40
15 (+3)Врач1,51,30,2
16 (+8)Фармацевт-провизор1,51,50
17 (-6)Оператор call-центра, специалист контактного центра1,61,10,5
18 (+11)Специалист по взысканию задолженности1,61,8-0,2
19 (+3)Электромонтажник1,61,40,2
20 (-7)Агроном1,81,20,6

В распределении позиций среди топ-20 самых дефицитных профессий по итогам 2024 года произошли изменения по сравнению с 2023 годом, при этом лидер самой дефицитной остался неизменным. Так, первое место в уходящем году заняли дворники. Это профессия, в которой число желающих получить работу в 2024 году оказалось ниже, чем число открытых вакансий (hh.индекс 0,3, в 2023 – 0,4). На втором месте – автослесари/автомеханики, они стали более дефицитными, индекс по ним стал меньше (с 1,1 до 0,7 активных резюме на вакансию). На третьем месте – повара/пекари (0,8), причем за год дефицит таких кадров также немного усилился (-0,1 пункта).

Ситуация с дефицитом токарей/фрезеровщиков незначительно улучшилась за год, hh.индекс вырос с 0,6 до 0,8, за счет чего они опустились в рейтинге на 2 позиции и заняли 4 место. Замыкают пятерку самых дефицитных профессий в Рязанской области мерчандайзеры: здесь индекс, наоборот, снизился, что указывает на рост дефицита (0,9 против 1,3 в прошлом году).

Главврачи, занявшие 7 место, стремительно поднялись в рейтинге дефицитности сразу на 30 позиций и стали более дефицитными (1 активное резюме против 2,3 в 2023 году). Похожие масштабные изменения в распределении самых дефицитных профессий произошли и во второй десятке рейтинга. Агенты по недвижимости прибавили сразу 7 позиций (14 место), фармацевты – +8 позиций (16 место), электромонтажники – +3 позиции (19 место). Существенное изменение – у монтажников, они переместились с 35 на 12 место и вошли в рейтинг самых дефицитных. Также в 2024 году в рейтинге самых дефицитных профессий впервые появились специалисты по взысканию задолженности, прибавив 11 пунктов соответственно.

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