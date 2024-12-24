Дворник, автослесарь и повар оказались самыми дефицитными профессиями в 2024 году в Рязанской области

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий (в целом по РФ), размещенных в течение 2024 года, и выяснили, каких специалистов не хватало на местном рынке труда особенно сильно. За основу взят hh.индекс, показывающий соотношение активных резюме на одну открытую вакансию, его значение ниже 4 означает дефицит, ниже 3 – острый дефицит.

В Рязанской области сразу 49 профессий из 164, классифицируемых платформой hh.ru, по итогам 2024 года относятся к остродефицитным, которые на рынке труда представлены в намного меньшем количестве, чем есть актуальный спрос на них. Преимущественно к числу самых дефицитных относятся профессии, не требующие высокой квалификации (дворники, уборщики), позиции массового спроса (продавцы, операторы колл-центров, повара), так и профессии, имеющие высокую общественную значимость (врачи, фармацевты). Тенденция 2024 года – усугубление дефицита строительных профессий – маляров и монтажников.

Топ-20 самых дефицитных профессий* на рынке труда Рязанской области в 2024 году (по значению hh.индекса)

Место в 2024 и разница с 2023 Профессия 2024 2023 Дин., г/г 1 (0) Дворник 0,3 0,4 -0,1 2 (+6) Автослесарь, автомеханик 0,7 1,1 -0,4 3 (+3) Повар, пекарь, кондитер 0,8 0,9 -0,1 4 (-2) Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 0,8 0,6 0,2 5 (+12) Мерчандайзер 0,9 1,3 -0,4 6 (+1) Продавец-консультант, продавец-кассир 0,9 1 -0,1 7 (+30) Главный врач, заведующий отделением 1 2,3 -1,3 8 (-4) Слесарь, сантехник 1 0,8 0,2 9 (0) Администратор магазина, администратор торгового зала 1,1 1,1 0 10 (0) Маляр, штукатур 1,2 1,1 0,1 11 (-8) Швея, портной, закройщик 1,2 0,7 0,5 12 (+23) Монтажник 1,3 2,1 -0,8 13 (-1) Сварщик 1,3 1,2 0,1 14 (+7) Агент по недвижимости 1,4 1,4 0 15 (+3) Врач 1,5 1,3 0,2 16 (+8) Фармацевт-провизор 1,5 1,5 0 17 (-6) Оператор call-центра, специалист контактного центра 1,6 1,1 0,5 18 (+11) Специалист по взысканию задолженности 1,6 1,8 -0,2 19 (+3) Электромонтажник 1,6 1,4 0,2 20 (-7) Агроном 1,8 1,2 0,6

В распределении позиций среди топ-20 самых дефицитных профессий по итогам 2024 года произошли изменения по сравнению с 2023 годом, при этом лидер самой дефицитной остался неизменным. Так, первое место в уходящем году заняли дворники. Это профессия, в которой число желающих получить работу в 2024 году оказалось ниже, чем число открытых вакансий (hh.индекс 0,3, в 2023 – 0,4). На втором месте – автослесари/автомеханики, они стали более дефицитными, индекс по ним стал меньше (с 1,1 до 0,7 активных резюме на вакансию). На третьем месте – повара/пекари (0,8), причем за год дефицит таких кадров также немного усилился (-0,1 пункта).

Ситуация с дефицитом токарей/фрезеровщиков незначительно улучшилась за год, hh.индекс вырос с 0,6 до 0,8, за счет чего они опустились в рейтинге на 2 позиции и заняли 4 место. Замыкают пятерку самых дефицитных профессий в Рязанской области мерчандайзеры: здесь индекс, наоборот, снизился, что указывает на рост дефицита (0,9 против 1,3 в прошлом году).

Главврачи, занявшие 7 место, стремительно поднялись в рейтинге дефицитности сразу на 30 позиций и стали более дефицитными (1 активное резюме против 2,3 в 2023 году). Похожие масштабные изменения в распределении самых дефицитных профессий произошли и во второй десятке рейтинга. Агенты по недвижимости прибавили сразу 7 позиций (14 место), фармацевты – +8 позиций (16 место), электромонтажники – +3 позиции (19 место). Существенное изменение – у монтажников, они переместились с 35 на 12 место и вошли в рейтинг самых дефицитных. Также в 2024 году в рейтинге самых дефицитных профессий впервые появились специалисты по взысканию задолженности, прибавив 11 пунктов соответственно.