Дворник, автослесарь и повар оказались самыми дефицитными профессиями в 2024 году в Рязанской области

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий (в целом по РФ), размещенных в течение 2024 года, и выяснили, каких специалистов не хватало на местном рынке труда особенно сильно. За основу взят hh.индекс, показывающий соотношение активных резюме на одну открытую вакансию, его значение ниже 4 означает дефицит, ниже 3 – острый дефицит.
В Рязанской области сразу 49 профессий из 164, классифицируемых платформой hh.ru, по итогам 2024 года относятся к остродефицитным, которые на рынке труда представлены в намного меньшем количестве, чем есть актуальный спрос на них. Преимущественно к числу самых дефицитных относятся профессии, не требующие высокой квалификации (дворники, уборщики), позиции массового спроса (продавцы, операторы колл-центров, повара), так и профессии, имеющие высокую общественную значимость (врачи, фармацевты). Тенденция 2024 года – усугубление дефицита строительных профессий – маляров и монтажников.
Топ-20 самых дефицитных профессий* на рынке труда Рязанской области в 2024 году (по значению hh.индекса)
|Место в 2024 и разница с 2023
|Профессия
|2024
|2023
|Дин., г/г
|1 (0)
|Дворник
|0,3
|0,4
|-0,1
|2 (+6)
|Автослесарь, автомеханик
|0,7
|1,1
|-0,4
|3 (+3)
|Повар, пекарь, кондитер
|0,8
|0,9
|-0,1
|4 (-2)
|Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|0,8
|0,6
|0,2
|5 (+12)
|Мерчандайзер
|0,9
|1,3
|-0,4
|6 (+1)
|Продавец-консультант, продавец-кассир
|0,9
|1
|-0,1
|7 (+30)
|Главный врач, заведующий отделением
|1
|2,3
|-1,3
|8 (-4)
|Слесарь, сантехник
|1
|0,8
|0,2
|9 (0)
|Администратор магазина, администратор торгового зала
|1,1
|1,1
|0
|10 (0)
|Маляр, штукатур
|1,2
|1,1
|0,1
|11 (-8)
|Швея, портной, закройщик
|1,2
|0,7
|0,5
|12 (+23)
|Монтажник
|1,3
|2,1
|-0,8
|13 (-1)
|Сварщик
|1,3
|1,2
|0,1
|14 (+7)
|Агент по недвижимости
|1,4
|1,4
|0
|15 (+3)
|Врач
|1,5
|1,3
|0,2
|16 (+8)
|Фармацевт-провизор
|1,5
|1,5
|0
|17 (-6)
|Оператор call-центра, специалист контактного центра
|1,6
|1,1
|0,5
|18 (+11)
|Специалист по взысканию задолженности
|1,6
|1,8
|-0,2
|19 (+3)
|Электромонтажник
|1,6
|1,4
|0,2
|20 (-7)
|Агроном
|1,8
|1,2
|0,6
В распределении позиций среди топ-20 самых дефицитных профессий по итогам 2024 года произошли изменения по сравнению с 2023 годом, при этом лидер самой дефицитной остался неизменным. Так, первое место в уходящем году заняли дворники. Это профессия, в которой число желающих получить работу в 2024 году оказалось ниже, чем число открытых вакансий (hh.индекс 0,3, в 2023 – 0,4). На втором месте – автослесари/автомеханики, они стали более дефицитными, индекс по ним стал меньше (с 1,1 до 0,7 активных резюме на вакансию). На третьем месте – повара/пекари (0,8), причем за год дефицит таких кадров также немного усилился (-0,1 пункта).
Ситуация с дефицитом токарей/фрезеровщиков незначительно улучшилась за год, hh.индекс вырос с 0,6 до 0,8, за счет чего они опустились в рейтинге на 2 позиции и заняли 4 место. Замыкают пятерку самых дефицитных профессий в Рязанской области мерчандайзеры: здесь индекс, наоборот, снизился, что указывает на рост дефицита (0,9 против 1,3 в прошлом году).
Главврачи, занявшие 7 место, стремительно поднялись в рейтинге дефицитности сразу на 30 позиций и стали более дефицитными (1 активное резюме против 2,3 в 2023 году). Похожие масштабные изменения в распределении самых дефицитных профессий произошли и во второй десятке рейтинга. Агенты по недвижимости прибавили сразу 7 позиций (14 место), фармацевты – +8 позиций (16 место), электромонтажники – +3 позиции (19 место). Существенное изменение – у монтажников, они переместились с 35 на 12 место и вошли в рейтинг самых дефицитных. Также в 2024 году в рейтинге самых дефицитных профессий впервые появились специалисты по взысканию задолженности, прибавив 11 пунктов соответственно.