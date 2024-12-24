Дворец культуры и искусства в Рязани готовится к открытию

Дворец культуры и искусства на улице Зафабричной в Рязани – бывший ДК Птицеводов – готовится к долгожданному открытию. О ходе работ, отвечая на вопрос жительницы города, в прямом эфире в студии ЦУР рассказала министр культуры Рязанской области Елена Рохлина.

Спикер отметила, что внутренняя отделка здания подходит к завершению. Министр добавила, что на стенах ДК появятся муралы, а внутри помещений посетителей ждёт много сюрпризов.

Также Елена Рохлина прокомментировала, что сделают с алюминиевой инсталляцией на тему космоса – скульптурами женщины и спутников на фасаде ДК, о судьбе которых спрашивали рязанцы в соцсетях.