-1.3 C
Рязань
Пятница, 25 февраля, 2022

Двое учителей погибли при обстреле украинскими силовиками школы в Горловке

spot_img
На главнуюНовости мира

Двое учителей погибли при обстреле украинскими силовиками школы в Горловке

7info7

Двое учителей погибли при обстреле украинскими военными школы в городе Горловка (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу местной администрации Ивана Приходько.

- Реклама -

Попадание снаряда в образовательное учреждение произошло на улице Соколовского, это школа №50.

По словам Приходько, ВСУ возобновили огонь по городу в 5:30 утра. Ранее жертвами обстрелов стали два человека, шестеро ранены.

Читайте также

Франция заявила, что Европа и США не хочет воевать с Россией

- Реклама -

Зеленский попросил помощи в обороне у «Бухарестской девятки»

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяФранция заявила, что Европа и США не хочет воевать с Россией
Комментарии для сайта Cackle
spot_img