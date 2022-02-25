Двое учителей погибли при обстреле украинскими силовиками школы в Горловке

Двое учителей погибли при обстреле украинскими военными школы в городе Горловка (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу местной администрации Ивана Приходько.

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Попадание снаряда в образовательное учреждение произошло на улице Соколовского, это школа №50.

По словам Приходько, ВСУ возобновили огонь по городу в 5:30 утра. Ранее жертвами обстрелов стали два человека, шестеро ранены.

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