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Двое рязанцев борются за звание победителей Всероссийского конкурса«Молодые лица страны — 2024»

Дата публикации

Алексей Самохин

В Ставрополе проходит XVIII Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Молодые лица страны — 2024». Участие в нём принимают двое рязанцев, Мисс и Мистер студенчество 2023, студентка АПУ ФСИН России Кристина Устинова и Николай Чижков РГАТУ имени Костычева.

Двое рязанцев борются за звание победителей Всероссийского конкурса«Молодые лица страны — 2024»
Фото: vk.com/wowrzn

В этом году за победу будут бороться 28 студентов из Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Архангельской области, Тюменской области, Саратовской области, Омской области, Липецкой области, Ростовской области, Волгоградской области, Рязанской области, Ставропольского края, города Севастополя и города Москвы.

Конкурсанты примут участие в благотворительных и патриотических акциях, пообщаются с успешными людьми Ставропольского края, поучаствуют в спортивном марафоне.

Участников будут оценивать эксперты из числа профессионалов в различных сферах творчества, общественные деятели, спортсмены, победители международных и российских фестивалей и конкурсов в рамках четырех конкурсных этапов: «Интеллектуальный», «Спортивный», «Презентационнй» и «Творческий».

Финал Конкурса пройдет 16 декабря в 16:00 Ставропольском академическом театре драмы.

Финал представляет собой гала-концерт, где финалисты расскажут о своих регионах, выступят с самопрезентацией, покажут творческие номера. Здесь и состоится награждение победителей и призеров конкурса.

Кроме того, можно проголосовать за рязанцев в номинации «Приз зрительских симпатий».

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