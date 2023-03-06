Двое детей пострадали в ДТП в Рязанском районе

В понедельник, 6 марта, в Рязанском районе столкнулись 4 автомобиля, пострадали двое несовершеннолетних. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Всё случилось около 8 утра на 512-м километре трассы Р132 Золотое кольцо. Произошло столкновение 4 машин – Hyundai, Ford, Geely и Renault.

Два пассажира Ford в возрасте 6 и 14 лет получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства ДТП.