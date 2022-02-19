Двое детей и взрослых погибли в пожаре в Тверской области

Тела четверых человек, включая двоих детей, были найдены утром в субботу, 19 февраля, во время тушения пожара в загородном доме Конаковского района Тверской области. Ведется проверка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

- Реклама -

Сообщение о пожаре в доме, расположенном в СНТ «Ёлочки», поступило около 07:00 мск.

На месте инцидента находится прокурор Конаковского межрайонного отдела Евгений Панов.

Устанавливаются причины и обстоятельства пожара, решается вопрос о вынесении по данному факту процессуального решения.