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Суббота, 19 февраля, 2022

Двое детей и взрослых погибли в пожаре в Тверской области

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Двое детей и взрослых погибли в пожаре в Тверской области

Александр Ильин
Фото: МЧС России. Главное управление по Рязанской области

Тела четверых человек, включая двоих детей, были найдены утром в субботу, 19 февраля, во время тушения пожара в загородном доме Конаковского района Тверской области. Ведется проверка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

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Сообщение о пожаре в доме, расположенном в СНТ «Ёлочки», поступило около 07:00 мск.

На месте инцидента находится прокурор Конаковского межрайонного отдела Евгений Панов.

Устанавливаются причины и обстоятельства пожара, решается вопрос о вынесении по данному факту процессуального решения.

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