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Суббота, 3 апреля, 2021
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Движение по двум понтонным мостам в Шацком районе закрыли из-за половодья

Елена Лобанова

В пятницу, 2 апреля, в Шацком районе закрыли движение по двум понтонным мостам. Все из-за пропуска паводковых вод. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Рязанской области. 

В 12:00 закрыли мост у села Лесное Ялтуново, а в 16:00 — у села Купля. Все они проходят над рекой Цна. При этом пешеходное сообщение все еще возможно. 

На участках выставили предупреждающие знаки. Дорожное сообщение с населенными пунктами и жизнеобеспечение не нарушены. 

Напомним, ранее стало известно, что в Ряжске подтопило 18 приусадебных участков.

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