Движение по двум понтонным мостам в Шацком районе закрыли из-за половодья

В пятницу, 2 апреля, в Шацком районе закрыли движение по двум понтонным мостам. Все из-за пропуска паводковых вод. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Рязанской области.

В 12:00 закрыли мост у села Лесное Ялтуново, а в 16:00 — у села Купля. Все они проходят над рекой Цна. При этом пешеходное сообщение все еще возможно.

На участках выставили предупреждающие знаки. Дорожное сообщение с населенными пунктами и жизнеобеспечение не нарушены.

Напомним, ранее стало известно, что в Ряжске подтопило 18 приусадебных участков.