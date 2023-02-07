Вторник, 7 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Движение по двум полосам Северной окружной дороги в Рязани ограничат с 27 мая

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В Рязани с 27 мая снова ограничат движение по двум полосам Северной окружной дороги. Об этом сказал глава минтранса Рязанской области Павел Супрун на заседании правительства.

До 30 июля, по словам главы регионального минтранса, асфальтобетонные работы должны завершиться.

Павел Супрун отметил, что напряжёнными для водителей станут первые два месяца лета. Затем подрядчик начнёт обустраивать тротуар, велодорожку и строить надземный пешеходный переход.

Губернатор Павел Малков призвал максимально эффективно использовать отведённое для работ время время.

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