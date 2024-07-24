Движение Первых открыло Литературный пленэр для самых творческих ребят со всей России

В Рязани 22 июля стартовал Литературный пленэр для участников Всероссийского проекта Движения Первых «Литературный марафон. Второй сезон». На родине Сергея Есенина собрались 160 участников из 47 регионов нашей страны. В ходе мероприятия Первые получат индивидуальные советы по своим работам от профессиональных наставников, улучшат свои знания и навыки в различных творческих направлениях и вдохновятся на создание уникальных произведений.

Первые смогут раскрыть в себе талант писателя, поэта или художника, а также прикоснуться к миру литературного творчества под руководством опытных наставников в следующих номинациях: жанровая проза, поэзия, сценаристика и драматургия, комиксы, фанфикшн, иллюстрация и «Шаг вперед».

«Литературный пленэр станет настоящей лабораторией для совместной работы профессиональных литераторов и юных писателей, и поэтов нашей страны», — отметил председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

В ходе мероприятия для ребят пройдут мастер-классы по творческим направлениям, лекции и практические занятия, которые подготовили известные российские писатели, поэты, медийные лица, литераторы, блогеры, издательские работники, сценаристы. Первые познакомятся с современными деятелями литературной индустрии России, которые посетят пленэр в качестве гостей: драматург, журналист, сценарист, детский писатель, педагог Медиа Школы Останкино Анна Персикова; актер, писатель, поэт, блогер Дмитрий Кравченко; продюсер, сценарист Петр Внуков; поэтесса Ах Астахова; член Союза писателей России Сергей Чуев.

Кроме того, участники пленэра посетят Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в селе Константиново, побывают на Есенинском фестивале и познакомятся с местным декоративно-прикладным и фольклорным творчеством Рязанской области. Также для представителей педагогического и родительского сообщества, которые сопровождают участников, подготовлена отдельная программа «Проводники возможностей». Родители и педагоги смогут пройти пять полезных мастер-классов, включающих в себя более 20 инструментов по развитию ключевых характеристик наставников Первых. По итогу Литературного пленэра они составят свой уникальный мастер-класс для проведения его в своих учебных заведениях.

Уже 1 октября будут названы имена финалистов, которые попадут в сборник, и имена авторов лучших творческих работ.