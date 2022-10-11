Две матери подрались в детском саду в Первоуральске

В Первоуральске две женщины устроили драку прямо в детском саду, сообщает Е1.ru.

Женщины воспитывают детей двух лет. Похоже, именно из-за отпрысков произошла ссора в этот раз. Издание публикует видео, на котором одна из женщин кричит: «ты своему ублюдку покупай намордник, чтобы он моего ребёнка не кусал».

Известно, что конфликт между матерями начался раньше. Одна из его участниц судится с детским садом, так как её сын пришёл с царапинами. Вторая выступает на стороне детского учреждения.

— На днях конфликт достиг своего апогея. Мамы сцепились прямо на пороге детского сада, свидетелям ссоры пришлось вызвать Росгвардию, — пишет Е1.

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