Дважды за день борт санавиации эвакуировал пациентов в Рязанской области

6 февраля в Рязанской области борт санавиации дважды привлекали для эвакуации пациентов. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Александр Пшенников.

Из Рязанской ОКБ транспортировали пациента в Скопин. Из Скопинского ММЦ в Рязань доставили женщину. Всего с начала года, по словам Пшенникова, борт санавиации совершал вылеты 10 раз. Эвакуированы четверо взрослых и шесть детей. Это пациенты из Скопина, Ряжска, Шацка, Сасова, Касимова и Шилова.

— Воздушное судно оснащено всем необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, которое специалисты неоднократно использовали в работе, — доложил министр.