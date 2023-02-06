Понедельник, 6 февраля, 2023
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Дважды за день борт санавиации эвакуировал пациентов в Рязанской области

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6 февраля в Рязанской области борт санавиации дважды привлекали для эвакуации пациентов. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Александр Пшенников.

Из Рязанской ОКБ транспортировали пациента в Скопин. Из Скопинского ММЦ в Рязань доставили женщину. Всего с начала года, по словам Пшенникова, борт санавиации совершал вылеты 10 раз. Эвакуированы четверо взрослых и шесть детей. Это пациенты из Скопина, Ряжска, Шацка, Сасова, Касимова и Шилова. 

— Воздушное судно оснащено всем необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, которое специалисты неоднократно использовали в работе, — доложил министр.

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