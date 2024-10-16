Среда, 16 октября, 2024

Два зубра из Окского заповедника отправились в национальный парк в Смоленской области

Автор: Кристина Аманн

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Фото предоставлено пресс-службой Окского заповедника

Из Окского заповедника в национальный парк «Смоленское Поозерье» увезли двух зубров. Об этом сообщает пресс-служба Окского заповедника.

Отмечается, что в конце октября в дикую природу отправится еще одна партия животных. Среди них — годовалый зубренок Меотида. Ее решили выпустить вместе с мамой.

Сейчас на рязанском питомнике 40 зубров. Для них наступила комфортная пора: отступила кровососущая мошкара, которая донимала зверей. Зубры много времени проводят на подкормочных площадках и позволяют рассмотреть себя во всей красе.

В 2024 году в Окском заповеднике родилось 6 зубрят: Мехенди, Медива, Мемфис, Меном, Медин и Меруна. Еще несколько «листопадничков» ожидаются в ближайшее время. Отмечается, что летние зубрята резко выделяются темным, почти черным окрасом — уже перелиняли к зиме с новорожденного рыжеватого меха. Когда шерсть немного подрастет, уже не будет казаться такой черной. Взрослые зубры тем временем тоже линяют, становясь все более похожими на больших бурых медведей.

Два зубра из Окского заповедника отправились в национальный парк в Смоленской области
Два зубра из Окского заповедника отправились в национальный парк в Смоленской области
Два зубра из Окского заповедника отправились в национальный парк в Смоленской области

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