Два зубра из Окского заповедника отправились в национальный парк в Смоленской области

Из Окского заповедника в национальный парк «Смоленское Поозерье» увезли двух зубров. Об этом сообщает пресс-служба Окского заповедника.

Отмечается, что в конце октября в дикую природу отправится еще одна партия животных. Среди них — годовалый зубренок Меотида. Ее решили выпустить вместе с мамой.

Сейчас на рязанском питомнике 40 зубров. Для них наступила комфортная пора: отступила кровососущая мошкара, которая донимала зверей. Зубры много времени проводят на подкормочных площадках и позволяют рассмотреть себя во всей красе.

В 2024 году в Окском заповеднике родилось 6 зубрят: Мехенди, Медива, Мемфис, Меном, Медин и Меруна. Еще несколько «листопадничков» ожидаются в ближайшее время. Отмечается, что летние зубрята резко выделяются темным, почти черным окрасом — уже перелиняли к зиме с новорожденного рыжеватого меха. Когда шерсть немного подрастет, уже не будет казаться такой черной. Взрослые зубры тем временем тоже линяют, становясь все более похожими на больших бурых медведей.