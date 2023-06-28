Два рязанских проекта вышли в финал Всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени»

Два проекта Рязанской области вошли в топ-100 и стали финалистами Всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени», который организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс. Об этом сообщает региональный комитет инвестиций и туризма.

Экспертный совет АСИ определил самые перспективные инициативы и решения, которые помогут социально-экономическому развитию страны.

В топ-100 включена программа реабилитации участников СВО, получивших инвалидность «ОРД: обучение, работа, дом». Автором идеи стала группа социально ориентированных НКО в номинации «Национальная социальная инициатива». Проект предусматривает комплексное развитие инклюзивных мер адаптации ветеранов СВО за счёт создания удобных модулей мебели для кухни, коридора, санузла и места для сна.

В номинации «Национальная технологическая инициатива» в топ-100 вошёл проект студентов Рязанского радиотехнического университета «Мобильный комплекс создания средств реабилитации травмированных конечностей человека – ОРТ ТЕХ МЕД». Инициатива предусматривает организацию производства индивидуальных ортопедических изделий с помощью современных технологий 3D-печати. Результатом должны стать сокращение времени восстановления в посттравматический период, компенсация недостатков стандартных средств фиксации, влияющих на мобильность и в целом на качество жизни пациента.

Свои решения рязанцы представят на очном этапе форума в Москве на площадке Росконгресса 28-29 июля. Эксперты отберут 10 лучших проектов, которые презентуют руководству России.

В регионе проектную работу координировала «Корпорация развития Рязанской области», прошла стратегическая сессия регионального этапа подготовки проектов. Всего от региона на крауд-платформу загрузили 114 проектных идей по 6 конкурсным направлениям. 40 проектов рязанцы представили по социальной тематике.