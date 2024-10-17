Два рязанских актёра снялись с Гариком Харламовым в новом сезоне комедии «Гусар»

28 октября в 20.00 на телеканале ТНТ состоится премьера нового сезона сериала «Гусар» с Гариком Харламовым в главной роли. «Гусар» — это комедия про настоящего героя из XIX века, любителя женщин и приключений, который помогает молодой семье Журавлевых из нашего времени разобраться с их проблемами и вспомнить о вечных ценностях. Во втором сезоне у гусара Григория Рыльского большие планы: разыскать бриллиант «Слеза Сибири», раскрыть дело о кражах предметов искусства, сразиться с английским шпионом, помешать Наполеону и влюбиться. Премьера запланирована на телеканале ТНТ 28 октября в 20 часов (16+).

Вместе с Гариком Харламовым в новом сезоне зрители увидят популярных актеров из Рязани – Алексея Фаддеева и Виктора Рябова.

Алексей Фаддеев, заслуженный артист России, лауреат премии Правительства России, начинал свою карьеру в родном городе на сцене Рязанского драматического театра. За плечами актера не только постановки в Малом театре, но и более 50 ролей в кино, среди которых и роль в полюбившемся телезрителям комедийном сериале «Гусар» на ТНТ.

«Я играю отца гусара. На эту роль в первом сезоне, признаюсь честно, меня уговорил мой друг, режиссер Рустам Мосафир. Наш тандем с Еленой Соломиной, играющей мать гусара, получился таким ярким и смешным, что сценаристы решили продлить эту историю во втором сезоне. Отец гусара – некий бонвиван, пьющий, гуляющий фат. Это такое амплуа – я особенно часто его играю в театре, именно такого героя меня попросил сыграть Рустам.

На площадке царила прекрасная атмосфера. Продюсер Илья Полежайкин – невероятно обаятельный человек с очень хорошим чувством юмора. Нам приятно общаться всегда, когда мы встречаемся с ним. Миша Шулаев – замечательный режиссер, прекрасный человек, которого я знаю 20 лет. И мы с ним встретились на площадке, пожали руки, обнялись, вспомнили нашу совместную творческую юность, когда мы работали в двух, по-моему, проектах вместе», – делится Алексей.

Алексей Фаддеев, фото официального сайта Государственного академического Малого театра

Виктор Рябов – артист театра и кино, снявшийся в более 100 проектов. Он известен благодаря ролям в остросюжетных, драматических картинах и эпизодических ролях в комедийных проектах. В «Гусаре» актер исполняет роль отца Мити (Павла Рассомахина).

«Отец Мити – принципиальный, но позитивный человек, инженер-изобретатель, ЗОЖник, семьянин, очень любящий сына и ревностный его защитник», – рассказывает Виктор.

Производством «Гусара» занималась компания Comedy Club Production и Norm Production по заказу Comedy Club Production, режиссером нового сезона стал Михаил Шулаев («Зона комфорта», «Семья»). К своим ролям вместе с Гариком Харламовым возвращаются Екатерина Ковальчук, Павел Рассомахин, Екатерина Радченко, Сергей Белов. Новых персонажей сыграют Гоша Куценко, Зоя Бербер, Игорь Хрипунов и Борис Щербаков.

«На площадке работал, в основном, с Гариком Харламовым, Катей Ковальчук, Павлом Рассомахиным – прекрасными и весёлыми партнёрами. Чуть меньше, уже в финале, с Катей Радченко, Зоей Бербер, Сергеем Беловым, с которыми тоже было очень комфортно. Вся команда профессиональная. Съёмки оставили самые приятные воспоминания», – вспоминает Виктор Рябов.

Виктор Рябов (слева) на съёмочной площадке сериала «Гусар»

Оба актера признаются, что плотный рабочий график не позволяет им часто приезжать в Рязань, тем не менее, они с теплом вспоминают родные края.

Алексей Фаддеев: «В Рязани мне, к сожалению, бывать приходится очень редко в связи с занятостью на работе и семейными обстоятельствами. Но там, действительно, есть место силы под названием Мещерский лесной массив. Начинается он в районе поселка Солотча и дальше продолжается. Вообще, есть такая деревня Ласково под Рязанью. Эта деревня – мое место силы».

Виктор Рябов: «В Рязани давно не был, к сожалению. Посоветовать могу, конечно, краеведческий музей, Художественный музей и Областной театр драмы».