Два пожара произошли в Рязани из-за неосторожного курения

За прошедшие сутки пожарно-спасательными подразделения потушено 2 пожара в городе Рязани, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

13 февраля в 9:30 поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе «Вихрь. В тушении пожара участвовали 5 человек, привлекалось 2 единицы техники. Поврежден гараж на площади около 5 метров квадратных.

13 февраля в 14:57 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Октябрьская. В тушении участвовали 9 человек, привлекалось 3 единицы техники. Повреждена отделка на лестничной клетке и мусор на площади около 1 метра квадратного.

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«По предварительной информации причиной пожаров стала неосторожность при курении. Я напоминаю, что в зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня, в том числе непотушенные сигареты, а также запрещено курение на ряде объектов, в том числе территории и в помещении складов и баз, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, за исключением мест, специально отведенных для курения», — сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани Главного управления МЧС России по Рязанской области Роман Романов.