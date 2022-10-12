Среда, 12 октября, 2022
Татьяна Проводина

Два человека пострадали в ДТП в Железнодорожном районе Рязани

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Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

В Рязани на улице Островского столкнулись две иномарки. Предварительные данные сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

Дорожная авария произошла 11 октября около 17:10 возле дома 56/134. Столкнулись Daewoo Matiz, за рулём которого находились 33-летняя жительница областного центра, и Ford Focus под управлением 24-летнего рязанца.

В результате происшествия водитель и 64-летняя пассажирка Daewoo получили травмы, им оказали медпомощь.

Проводится проверка случившегося.

Два человека пострадали в ДТП в Железнодорожном районе Рязани

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