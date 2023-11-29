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Два человека пострадали в ДТП в Клепиковском районе

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В результате ДТП в Клепиковском районе Рязанской области пострадали 2 человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Днём 28 ноября на 433-м километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо», по предварительным данным, 49-летний житель города Касимова на автомобиле ВАЗ 21120 совершил столкновение с ВАЗ 212140, под управлением 53-летней местной жительницы.

Травмы в аварии получили женщина-водитель и 39-летняя пассажирка другой машины.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Два человека пострадали в ДТП в Клепиковском районе

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