Два человека пострадали в ДТП в Клепиковском районе

В результате ДТП в Клепиковском районе Рязанской области пострадали 2 человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Днём 28 ноября на 433-м километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо», по предварительным данным, 49-летний житель города Касимова на автомобиле ВАЗ 21120 совершил столкновение с ВАЗ 212140, под управлением 53-летней местной жительницы.

Травмы в аварии получили женщина-водитель и 39-летняя пассажирка другой машины.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются.