Два человека пострадали в ДТП на 228 км автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов»

В результате ДТП на 228-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» пострадали два человека. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГАИ Рязанской области.

В понедельник, 16 декабря, в два часа ночи 53-летний житель Чувашии, управлявший автомобилем «Лада Калина», по предварительной информации, врезался в стоящий автоэвакуатор «Фотон» под управлением 44-летнего местного жителя.

Помощь медиков потребовалась получившим травмы водителю «Лады» и 59-летнему пассажиру.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.