Вторник, 14 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Два человека пострадали при столкновении ГАЗели и «Лады» в Рязанском районе

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Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

В Рязанском районе на 180-м километре трассы М5 Урал столкнулись легковушка и грузовая ГАЗель. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло 13 февраля около 10:25. За рулём «Лады» находился 21-летний житель посёлка Совхоз Рязанский. По предварительным данным, его автомобиль столкнулся с грузовиком ГАЗель под управлением 40-летнего рязанца.

Водитель и 21-летний пассажир легковушки были травмированы, им оказали медицинскую помощь.

Два человека пострадали при столкновении ГАЗели и «Лады» в Рязанском районе
Два человека пострадали при столкновении ГАЗели и «Лады» в Рязанском районе

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