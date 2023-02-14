Два человека пострадали при столкновении ГАЗели и «Лады» в Рязанском районе

В Рязанском районе на 180-м километре трассы М5 Урал столкнулись легковушка и грузовая ГАЗель. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло 13 февраля около 10:25. За рулём «Лады» находился 21-летний житель посёлка Совхоз Рязанский. По предварительным данным, его автомобиль столкнулся с грузовиком ГАЗель под управлением 40-летнего рязанца.

Водитель и 21-летний пассажир легковушки были травмированы, им оказали медицинскую помощь.