Два человека погибли в ДТП в Рязанской области

В результате ДТП в Михайловском районе Рязанской области погибли два человека. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

17 октября в 07.25 на 581-м километре автодороги «Золотое кольцо» 53-летний житель Тульской области, управляя автомобилем «Ниссан Тиида», столкнулся с «Тойотой Лэнд Крузер» 61-летнего жителя Захаровского района.

В аварии погибли водитель и 52-летняя пассажирка «Ниссан Тиида». 13-летняя девочка травмирована.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства ДТП устанавливаются.