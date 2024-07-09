Два человека погибли, два пострадали в ДТП с патрульным автомобилем на трассе М5

В результате ДТП на трассе М5 на въезде в Москву произошло серьёзное ДТП: два человека погибли, два пострадали. Подробности сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

Авария случилась 9 июля в 19.10 на 25-м километре федеральной автодороги по направлению в сторону столицы. В этом месте из-за поломки остановилась «Газель». На место инцидента прибыл экипаж ГАИ. В этот момент в «Газель» врезался МАЗ, она, от удара, столкнулась с находившимся впереди патрульным автомобилем Госавтоинспекции. После удара грузовик продолжил движение и по инерции столкнулся с легковой иномаркой.

В ДТП погибли водитель иномарки и «Газели», два пассажира травмированы.

На месте работают правоохранители.