Вторник, 9 июля, 2024

Два человека погибли, два пострадали в ДТП с патрульным автомобилем на трассе М5

Автор: 7info

Опубликовано

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Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В результате ДТП на трассе М5 на въезде в Москву произошло серьёзное ДТП: два человека погибли, два пострадали. Подробности сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

Авария случилась 9 июля в 19.10 на 25-м километре федеральной автодороги по направлению в сторону столицы. В этом месте из-за поломки остановилась «Газель». На место инцидента прибыл экипаж ГАИ. В этот момент в «Газель» врезался МАЗ, она, от удара, столкнулась с находившимся впереди патрульным автомобилем Госавтоинспекции. После удара грузовик продолжил движение и по инерции столкнулся с легковой иномаркой.

В ДТП погибли водитель иномарки и «Газели», два пассажира травмированы.

На месте работают правоохранители.

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