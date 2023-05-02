Два актёра из Рязани снялись в остросюжетном историческом фильме «Нюрнберг»

9 мая сразу после Парада Победы, который начнётся в 10:00, телеканалы «Газпром-Медиа Холдинга» – ТНТ, НТВ, ТВ-3 и «Пятница!» – покажут остросюжетную историческую драму «Нюрнберг» режиссёра Николая Лебедева. Фильм основан на романе Александра Звягинцева «На веки вечные» и рассказывает историю, произошедшую во время Нюрнбергского процесса в 1945 году. Это масштабный игровой полнометражный фильм о «суде народов», перед которым предстали бывшие руководители Третьего Рейха. «Нюрнберг» станет доступен широкой аудитории по всей России.

Главный герой «Нюрнберга» – капитан Игорь Волгин (актер Театра Ермоловой Сергей Кемпо), который прошёл войну и после ее окончания остался в Берлине работать в комендатуре. У Игоря есть брат, которому он пишет безответные письма. Надежда увидеться с родным человеком появляется у Волгина, когда его отправляют переводчиком в Нюрнберг, где должен состояться процесс века – суд над нацистами, обвиненными международным военным трибуналом в преступлениях против человечества. Волгин будет лично наблюдать за судом, а параллельно искать в Нюрнберге брата. В этом ему вызовется помогать угнанная в немецкий плен советская девушка Лена (Любовь Аксенова). Блуждая по разрушенному войной городу, в который съехались корреспонденты, переводчики и юристы со всего мира, Волгин столкнется и с тайной сетью немецких шпионов, чья цель – разрушить обвинения СССР на процессе.

Александр Кухаренко сыграл палача Вудса. В фильмографии Александра более 20 работ, самые яркие из них – «Последний Богатырь», «Домовой», сериал «Аль Капотня» и др. Дмитрий Брауэр сыграл Франца, в послужном списке актера более 27 киноработ, большая часть из них – немецкие фильмы и сериалы.

Режиссёр и сценарист фильма – Николай Лебедев, автор суперпопулярных фильмов «Легенда №17», «Экипаж», «Звезда» и др. Музыку к «Нюрнбергу» написал легендарный композитор Эдуард Артемьев, и работа над музыкальным оформлением этой картины стала одной из последних в его жизни. А оператором фильма, география съемок которого простиралась от стен Московского Кремля до Чехии, стал Ирек Хартович, работавший над фильмом Стивена Спилберга «Искусственный разум».

Актерский состав фильма также международный: вместе с Сергеем Кемпо, Любовью Аксеновой, Сергеем Безруковым, Евгением Мироновым, Алексеем Бардуковым и Игорем Петренко в «Нюрнберге» снялись актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Нидерландов и Индии.

Смотрите историческую драму «Нюрнберг» 9 мая на ТНТ, ТВ-3, НТВ и «Пятнице!»