«Думал собака!»: в Ленобласти волк повис на калитке после вылазки в деревню

Жители деревни Сарка в Ленобласти стали свидетелями волка, который попал в ловушку после вылазки в населенный пункт.

Видеозапись с места случившегося опубликована в группе «Подслушано Тихвин» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, ночью зверь застрял в калитке одного из домов.

«Я вышел, смотрю, на воротах собака висит, думал соседская, но его была на месте», — рассказал очевидец.

Выяснилось, что волк зацепился лапой за высокую калитку и повис. Один из местных жителей оборвал проволоку кусачками, после чего хищник поспешно убежал в лес.