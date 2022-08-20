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«Думал собака!»: в Ленобласти волк повис на калитке после вылазки в деревню

Жители деревни Сарка в Ленобласти стали свидетелями волка, который попал в ловушку после вылазки в населенный пункт.

Видеозапись с места случившегося опубликована в группе «Подслушано Тихвин» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, ночью зверь застрял в калитке одного из домов.

«Я вышел, смотрю, на воротах собака висит, думал соседская, но его была на месте», — рассказал очевидец.

Выяснилось, что волк зацепился лапой за высокую калитку и повис. Один из местных жителей оборвал проволоку кусачками, после чего хищник поспешно убежал в лес.

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