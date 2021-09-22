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Среда, 22 сентября, 2021
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ДТП в центре Рязани: «Газели» снесло капот, серьёзно пострадал человек

7info
ДТП в центре Рязани: «Газели» снесло капот, серьёзно пострадал человек

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Вечером в среду, 22 сентября, на улице Горького в Рязани произошло ДТП. Фото с места аварии появилось в группе «ДТП. Аварии. Рязань».

Столкновение двух грузовых автомобилей произошло рядом с пожарной частью. У «Газели» (по другим данным это «Соболь») сильно повреждена передняя часть.

YA62.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах Рязани, сообщает, что 50-летний водитель «Газели» получил черепно-мозговую травму, несколько закрытых переломов. Мужчину госпитализировали в ОКБ.

Официальная информация уточняется.

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