ДТП в центре Рязани: «Газели» снесло капот, серьёзно пострадал человек

Вечером в среду, 22 сентября, на улице Горького в Рязани произошло ДТП. Фото с места аварии появилось в группе «ДТП. Аварии. Рязань».

Столкновение двух грузовых автомобилей произошло рядом с пожарной частью. У «Газели» (по другим данным это «Соболь») сильно повреждена передняя часть.

YA62.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах Рязани, сообщает, что 50-летний водитель «Газели» получил черепно-мозговую травму, несколько закрытых переломов. Мужчину госпитализировали в ОКБ.

Официальная информация уточняется.