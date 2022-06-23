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Пятница, 24 июня, 2022

Друзья рассказали о последних часах жизни певца Юры Шатунова

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Друзья рассказали о последних часах жизни певца Юры Шатунова

Фото Телеграм канала Mash

Стало известно о последних часах жизни певца, экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, пишет КП.

Друзья рассказали, что артист проводил с ними время на подмосковной даче. Вечером во время ужина у него неожиданно закололо в груди.

Приятели приняли решение отвезти Шатунова в медучреждение в селе Растуново, однако оно оказалось закрыто. К этому времени певец уже не мог самостоятельно идти и хватался за сердце.

Врачи местной больницы вызвали скорую, которая доставила пациента в Домодедово. Шатунов скончался от острой сердечной недостаточности, несмотря на попытки медиков спасти его на протяжении полутора часов.

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