Друзья рассказали о последних часах жизни певца Юры Шатунова

Стало известно о последних часах жизни певца, экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, пишет КП.

Друзья рассказали, что артист проводил с ними время на подмосковной даче. Вечером во время ужина у него неожиданно закололо в груди.

Приятели приняли решение отвезти Шатунова в медучреждение в селе Растуново, однако оно оказалось закрыто. К этому времени певец уже не мог самостоятельно идти и хватался за сердце.

Врачи местной больницы вызвали скорую, которая доставила пациента в Домодедово. Шатунов скончался от острой сердечной недостаточности, несмотря на попытки медиков спасти его на протяжении полутора часов.