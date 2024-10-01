Друг Вячеслава Добрынина рассказал, как уходил легендарный музыкант

Друг Вячеслава Добрынина, муж певицы Маши Распутиной Виктор Захаров, рассказал «Московскому комсомольцу», как уходил легендарный музыкант.
По словам Захарова, с Добрыниным он дружил с 90-х годов, ещё до знакомства с Распутиной.
Полтора месяца назад друзья созванивались, по словам Захарова, тогда Добрынин еле говорил, композитору каждое слово давалось с трудом.
Но он старался держаться. Окружающие верили, что Вячеслав поправится.
Вячеслав Добрынин начал работу над новой песней со своим другом — поэтом Симоном Осиашвили, но не успел её закончить, сообщает SHOT со ссылкой на поэта.
Вячеслав Добрынин скончался сегодня в московской клинике.