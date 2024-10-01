Друг Вячеслава Добрынина рассказал, как уходил легендарный музыкант

Друг Вячеслава Добрынина, муж певицы Маши Распутиной Виктор Захаров, рассказал «Московскому комсомольцу», как уходил легендарный музыкант.

По словам Захарова, с Добрыниным он дружил с 90-х годов, ещё до знакомства с Распутиной.

— ⁠Слава сильно болел последнее время, — рассказал Виктор Евстафьевич. — Пагубная привычка сделала свое дело. Ему нельзя было выпивать, а он периодически все равно продолжал.

Полтора месяца назад друзья созванивались, по словам Захарова, тогда Добрынин еле говорил, композитору каждое слово давалось с трудом.

Но он старался держаться. Окружающие верили, что Вячеслав поправится.

Вячеслав Добрынин начал работу над новой песней со своим другом — поэтом Симоном Осиашвили, но не успел её закончить, сообщает SHOT со ссылкой на поэта.

Вячеслав Добрынин скончался сегодня в московской клинике.