Вторник, 1 октября, 2024

Друг Вячеслава Добрынина рассказал, как уходил легендарный музыкант

Автор: Алексей Самохин

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Друг Вячеслава Добрынина, муж певицы Маши Распутиной Виктор Захаров, рассказал «Московскому комсомольцу», как уходил легендарный музыкант.

По словам Захарова, с Добрыниным он дружил с 90-х годов, ещё до знакомства с Распутиной. 

— ⁠Слава сильно болел последнее время, — рассказал Виктор Евстафьевич. — Пагубная привычка сделала свое дело. Ему нельзя было выпивать, а он периодически все равно продолжал.

Полтора месяца назад друзья созванивались, по словам Захарова, тогда Добрынин еле говорил, композитору каждое слово давалось с трудом. 

Но он старался держаться. Окружающие верили, что Вячеслав поправится. 

Вячеслав Добрынин начал работу над новой песней со своим другом — поэтом Симоном Осиашвили, но не успел её закончить, сообщает SHOT со ссылкой на поэта.

Вячеслав Добрынин скончался сегодня в московской клинике.

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