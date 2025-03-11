Дроны ВСУ атаковали конвой, организованный создателем музея в Рязанской области

В понедельник, 10 марта, 113-й конвой «Русский борщ без укропа», организованный создателем музея воинской славы в селе Погост Касимовского района Рязанской области Евгением Сикирицким попал под атаку дронов ВСУ. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Касимовский ориентир».
— Участники конвоя чудом ушли от прямого попадания, не пострадали, — пишет автор сообщения.
В экипаже были Сергей Бульдяев, Константин Трунин, автомобилем управлял Дмитрий Ерёмин. Благодаря быстрой реакции водителя участники конвоя не пострадали.