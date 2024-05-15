Среда, 15 мая, 2024

Древних членистоногих вновь увидели в Рязанском районе

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/rznlifetg

В сети появились новые снимки щитней — пресноводных ракообразных класса жаброногих. Фото опубликовали в Telegram-канале RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ.

Автор снимка пишет, что видел щитней в селе Дубровичи Рязанского района.

Напомним, ранее щитней увидели в мещëрских лесах на реке Пре.

Любители природы считают этих членистоногих настоящими живыми ископаемыми. Это древнейшие существа, которые живут на нашей планете около 250 миллионов лет. Со времен триаса, согласно находкам, их внешний вид практически не изменился.

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