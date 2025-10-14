Драма о моральном выборе и материнской любви, снятая в Касимове, получила признание на кинофестивалях

В Касимове сняли фильм «Над вечным покоем» (18+), исследующий темы морального выбора и материнской любви. Картина уже получила признание на кинофестивалях. Об этом сообщает ТАСС.

Режиссер Светлана Проскурина предупреждает зрителей о глубине переживаний, которые они испытают при просмотре фильма «Над вечным покоем». Название ленты отсылает к знаменитой картине Исаака Левитана, что не случайно, ведь действие фильма разворачивается в Касимове, городе, где проходили съемки.

Фильм был отмечен наградами за лучший сценарий (автор — Екатерина Тирдартова) и выдающуюся операторскую работу (Олег Лукичев). Главная роль исполнена Марией Леоновой. Ее героиня, соцработница Рита из Рязанской области, всю жизнь посвятила заботе о других. Однако, когда ее взрослый сын совершает убийство, перед ней встает мучительный выбор: предать сына или скрыть правду. Рита выбирает молчание, что становится для нее невыносимым испытанием.

Кинокритик Всеволод Коршунов назвал картину «Над вечным покоем» выдающейся. По словам эксперта, работа его эмоционально раздавила.

Дата премьеры фильма пока не объявлена.