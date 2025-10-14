Вторник, 14 октября, 2025
4.8 C
Рязань
Новости Касимова

Драма о моральном выборе и материнской любви, снятая в Касимове, получила признание на кинофестивалях

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от frimufilms на Freepik

В Касимове сняли фильм «Над вечным покоем» (18+), исследующий темы морального выбора и материнской любви. Картина уже получила признание на кинофестивалях. Об этом сообщает ТАСС.

Режиссер Светлана Проскурина предупреждает зрителей о глубине переживаний, которые они испытают при просмотре фильма «Над вечным покоем». Название ленты отсылает к знаменитой картине Исаака Левитана, что не случайно, ведь действие фильма разворачивается в Касимове, городе, где проходили съемки.

Фильм был отмечен наградами за лучший сценарий (автор — Екатерина Тирдартова) и выдающуюся операторскую работу (Олег Лукичев). Главная роль исполнена Марией Леоновой. Ее героиня, соцработница Рита из Рязанской области, всю жизнь посвятила заботе о других. Однако, когда ее взрослый сын совершает убийство, перед ней встает мучительный выбор: предать сына или скрыть правду. Рита выбирает молчание, что становится для нее невыносимым испытанием.

Кинокритик Всеволод Коршунов назвал картину «Над вечным покоем» выдающейся. По словам эксперта, работа его эмоционально раздавила.

Дата премьеры фильма пока не объявлена.

Самые читаемые материалы

Интересное

Одним ударом снесут всю страну: обнародовано самое страшное пророчество Владимира Жириновского

В нём политик-пророк говорил о том, как будет развязана Третья мировая война.
Интересное

Жириновский про 2026 год и далее: предсказание, которое переворачивает представление о будущем

В Сети появилось предсказание политика о завершении СВО, развале США и катастрофе Европы.
Новости России

Следователь указал на странности в исчезновении семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября в тайге в...
Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Новости Касимова

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.

Последние новости

Суд обязал уполномоченные органы привести в порядок дорогу «Восход – Ермишь»

Выявлено, что дорожное покрытие имеет просадки и выбоины, размеры которых превышают допустимые нормы.

Мошенники под видом сотрудников почты получили 600 тысяч рублей от жительницы Рязани

Следуя указаниям злоумышленника, женщина перевела через мобильное приложение 600 тысяч рублей на указанный счёт. После этого связь прервалась.

Более 480 отцов взяли декретный отпуск по уходу за ребенком с начала 2025 года

Пока отец ухаживает за малышом, СФР ежемесячно выплачивает ему пособие в размере 40% от среднего заработка.

Соседка украла 30 тысяч рублей у пенсионерки в Скопинском районе

Следователь возбудил против женщины уголовное дело по статье 158 УК РФ, которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Рязанский боксёр Светослав Тетерин выступит за российский ЦСКА на Клубном Чемпионате мира

В супертяжёлой весовой категории (свыше 92 килограммов) за ЦСКА выступит рязанский боксёр Светослав Тетерин, представляющий Клуб бокса ВДВ.

В Волжском раскрыли жестокое убийство безногого участника СВО

Следователи и полицейские раскрыли жестокое убийство участника спецоперации, лишившегося...

Смотрел в глаза и смеялся. В Новосибирской области жених жестоко убил невесту

В Новосибирской области арестовали предполагаемого убийцу пропавшей месяц назад...

Доктор Мясников назвал смертельную ошибку при приеме лекарств

Употребление несочетаемых лекарств может нанести тяжелый ущерб здоровью вплоть...

На 93-м году жизни скончалась бывшая узница концлагерей Мария Семенова

Мария оказалась в лагере для военнопленных. Она прошла через голод и болезнь тифом, но выстояла.

Размер премий для победителей и лауреатов конкурса «Хрустальный журавль» увеличат

Премии были скорректированы за счёт исключения неактуальных номинаций.

Жительница Касимова получила 380 тысяч рублей, солгав, что ее семья малоимущая

В заявлении она умышленно предоставила ложные сведения о том, что ее семья является малоимущей.

Участок Московского шоссе стал местом повышенной аварийности, планируется увеличение полос движения

За девять месяцев 2025 года на данном отрезке произошло 103 дорожно-транспортных происшествия, пять из которых сопровождались пострадавшими.

Новый маммограф установили в рязанской больнице №10

Основные преимущества нового маммографа включают высокую разрешающую способность снимков и минимальную дозу облучения для пациентов.

В Рязани прооперировали двух беременных женщин с острым аппендицитом

Две женщины на 28-29 неделе беременности поступили в больницу почти одновременно с признаками острого аппендицита.

Собака покусала 4-летнюю девочку в Шацке

В результате инцидента у ребенка появились укушенные раны мягких тканей на бедре.